Dominic Fike lanzará su canción de Euphoria con este importante cambio

Eddy Chen/HBO

En un video detrás de escena, el compositor de Euphoria, Labrinth, reveló que la canción en realidad fue escrita por Zendaya y él mismo.

Fike también fue parte del proceso colaborativo. "Dominic entró y saltó sobre las partituras en las que estábamos trabajando y tocó algo de guitarra, porque es un gran guitarrista", dijo Labrinth. "El elenco no solo actúa, ahora son parte de la música".

Si bien Euphoria ha sido su fenómeno, Fike no es ajeno al juego de la música. Él lanzó su segundo álbum, What Could Possibility Go Wrong, en 2020. Su primer álbum, Don't Forget About Me, Demos, se lanzó en el 2018. 3 Nights, una canción de ese disco, tiene más de 676 millones de reproducciones en Spotify.