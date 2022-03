Kanye “Ye” West es criticado por su alarmante video sobre Pete Davidson

Kanye "Ye" West no está teniendo piedad con Pete Davidson.

Apenas unas horas después de que un juez declarara a Kim Kardashian legalmente soltera el 2 de marzo, el rapero de Can't Tell Me Nothing, de 44 años, lanzó las imágenes animadas de la canción Eazy, que presentaba una figura de arcilla del novio de Kim, Pete, de 28 años, siendo secuestrado, atado y enterrado vivo.