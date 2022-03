¿Por qué Kim Kardashian se siente “ansiosa” pero “esperanzada” tras ser declarada legalmente soltera?

"Si bien desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio", dijo Kim en los documentos. "Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que quiero terminar nuestro matrimonio, incluso si él no".

E! News contactó a los representantes de Kim y Ye para obtener comentarios.