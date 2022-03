Sydney Sweeney de Euphoria se comprometió con Jonathan Davino

Y si bien la pareja fue fotografiada junta por primera vez en 2018, en su mayoría han mantenido su romance fuera del centro de atención. Otro detalle que probablemente no sorprenda a los fanáticos de la estrella notoriamente privada.

"No salgo con personas en el centro de atención", le dijo Sweeney, de 24 años, a Cosmopolitan en febrero. "No salgo con actores ni músicos ni con nadie del mundo del entretenimiento porque puedo ser normal de esa manera y es más fácil. Tengo un gran sistema de apoyo. Tengo gente que luchará por mí y me permitirá estar en el pedestal y brillar sin hacerme sentir como, ‘Oh no, estoy brillando demasiado y necesito dar un paso atrás'".