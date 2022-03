Todo sobre la cena en Miami de Kanye “Ye” West y Tristan Thompson

Ye no es el único que recientemente apareció en los titulares. Tristan también confirmó recientemente que tuvo un hijo llamado Theo Thompson con Maralee Nichols.

En una declaración compartida en Instagram Stories en enero, Tristan se disculpó con Khloé, con quien comparte a su hija de 3 años, True Thompson.

"Khloé, no te mereces esto", escribió Tristan. "No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo".