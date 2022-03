Aprueban la solicitud de Kim Kardashian de disolver su estado civil en medio de su divorcio de Kanye West

La audiencia tuvo lugar pocos días después de que Kim, quien inicialmente solicitó el divorcio en febrero de 2021, afirmara que su ex esposo le estaba causando "angustia emocional" al publicar "información errónea" sobre asuntos privados de la familia en las redes sociales. "Deseo mucho divorciarme", declaró Kim en documentos judiciales obtenidos por E! News el 24 de febrero. "Le pedí a Kanye que mantuviera nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho".

"Si bien desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay manera de reparar nuestro matrimonio", dijo la magnate de SKIMS, que comparte a los niños North West (8), Saint West (6), Chicago West (4) y Psalm West (2). "Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que quiero terminar nuestro matrimonio, incluso si él no".