Dua Lipa es demandada por supuestamente copiar "Levitating" de una banda de Reggae

En la demanda, presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, la banda afirma que el éxito de Dua es "sustancialmente similar" a su sencillo de 2017, Live Your Life. Aunque el grupo no proporciona detalles exactos sobre cómo la cantante y su equipo supuestamente pudieron copiar su canción, su denuncia dice, "En 2020, según la información y las creencias, los demandados escucharon y copiaron Live Your Life antes y durante la momento en que estaban escribiendo Levitating".

"Dado el grado de similitud", continuó su afirmación en los documentos, "es muy poco probable que Levitating se haya creado independientemente de Live Your Life".