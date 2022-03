¿Qué sucede realmente entre Kanye “Ye” West y Chaney Jones?

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, que ha estado saliendo con Pete Davidson desde el otoño pasado, señaló que está lista para comenzar un nuevo capítulo y "comenzar el proceso de sanación y seguir adelante".

Por su parte, Ye se ha opuesto desde entonces a la solicitud de Kim, que se centró en sus publicaciones en las redes sociales, con su propia presentación legal. Su próxima audiencia está programada para este 2 de marzo.