Abogado de Dani Duke detalla la denuncia por la filtración del video sexual con La Liendra

Continuó: "No se ha tenido acercamiento alguno con el representante de la página y como se empezó un proceso pues ya será todo dentro del marco legal que se haga de esa forma".

Daza contó cómo espera que prosiga la justicia de su país: "Estamos en el curso a ver qué otras pruebas van a pedir, como todo, tiene un proceso que lleva un tiempo. El malestar siempre afecta más al sexo femenino porque el mayor expuesto, el hombre es más relajado... pero la mujer es la más expuesta".

Finalmente, dio una recomendación para cuidarse de estas situaciones: "No se conecten a redes públicas si no tienen un antivirus, porque este es el caso de personas famosas, pero a personas que no son famosas les pasa todos los días".