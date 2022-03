Trolean a Tristan Thompson por Khloé Kardashian durante un juego de la NBA

Tristan acudió públicamente a Instagram para disculparse con la estrella de Keeping Up With the Kardashians, con quien comparte a su hija True, de 3 años.

"Asumo toda la responsabilidad por mis acciones", escribió Tristan en una historia de Instagram del 3 de enero. "Ahora que se estableció la paternidad, espero criar amistosamente a nuestro hijo. Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en público como en privado.

Agregó: "Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo".