Kendall Jenner es vista con Luka Sabbat y Younes Bendjima, los ex de Kourtney Kardashian

Avance rápido hasta ese otoño, cuando Kourtney y Luka comenzaron a generar rumores de romance después de haber sido vistos juntos durante algunas salidas. La estrella de Keeping Up With the Kardashians y el actor de grow-ish incluso asistieron juntos a la fiesta repleta de estrellas de Diddy ese noviembre. Pero, por desgracia, en febrero de 2019, Luka confirmó que era un hombre soltero y le dijo a The Cut que él y Kourtney "definitivamente no estamos saliendo".