Ryan Reynolds cuenta cómo su ansiedad lo hace sentirse como una “persona diferente”

Reynolds ha hablado sobre su batalla contra la ansiedad antes y cómo es algo que ha experimentado desde que era un niño. "Tengo tres hermanos mayores", le dijo a Variety en 2017. "Nuestro padre era duro. No era fácil con nadie. Y no era fácil consigo mismo. Creo que la ansiedad podría haber comenzado allí, tratando de encontrar maneras de controlar a los demás tratando de controlarme a mí mismo. En ese momento, nunca me di cuenta de eso. Solo era un niño nervioso".

También habló de ello durante una entrevista de 2018 con The New York Times. "Tengo ansiedad, siempre he tenido ansiedad", le dijo al diario. "Tanto en lo alegre 'Estoy ansioso por esto' como en las profundidades del extremo más oscuro del espectro, lo cual no es divertido".

Y en mayo pasado, Reynolds, quien comparte a las niñas James (7), Inez (5), y Betty (2), con Blake Lively, escribió una publicación de Instagram sobre su "amigo de toda la vida, la ansiedad" en honor al mes de Concientización sobre la Salud Mental. "Sé que no estoy solo", señaló, "y lo que es más importante, para todos aquellos como yo que programan demasiado, piensan demasiado, trabajan demasiado, se preocupan demasiado y todo, por favor sepan que no están solos".