La dulce forma en que Zendaya apoya la nueva película de su novio Tom Holland

Aunque Zendaya y Tom han sido un poco más públicos últimamente, no esperes demasiados detalles sobre su creciente romance. Después de que se publicaran fotos de los tortolitos besándose en un automóvil en julio pasado, Tom sintió que él y su chica habían sido "robados" de su privacidad.

"Siempre he sido muy firme en mantener mi vida privada en privado", le dijo a GQ el año pasado. "De todos modos, porque comparto gran parte de mi vida con el mundo. Nos sentimos despojados de nuestra privacidad. No creo que se trate de no estar listos. Es solo que no queríamos".