Simon Leviev, el supuesto estafador de Tinder, fue demandado por la familia de los diamantes

El presunto estafador actualmente está saliendo con la modelo israelí Kate Konlin y, según los informes, está trabajando en un programa de citas, con Gina Rodriguez firmada como su mánager de talentos.

"No soy un fraude y no soy falso", dijo a Inside Edition. "La gente no me conoce, así que no pueden juzgarme. Soy el caballero más grande del mundo".

— Reporte de Alli Rosenbloom