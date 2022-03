Selena Gomez bromea sobre subir descalza al escenario de los SAG Awards 2022

¿Quién dice que necesitas zapatos en una entrega de premios?

Selena Gomez demostró que no los necesita para tener un impacto al andar descalza en los Screen Actors Guild Awards 2022 el 27 de febrero. La actriz de The Only Murders in the Building usó Instagram el 28 de febrero para burlarse del hecho de que mientras ella apareció en zapatos negros con punta, ella simplemente no podía aferrarse a sus tacones. Durante la ceremonia, se la vio charlando con su coprotagonista Martin Short descalza.

Selena bromeó, "Anoche fue tan mágico. No pude mantener mis tacones puestos, pero logré tomarme un par de selfies".