Shakira revela la única razón por la que pelea con Piqué

En diciembre, Piqué volvió al popular programa El Hormiguero, luego de que se corriera el rumor que el nuevo técnico del Barcelona habría prohibido su presencia ahí.

Como suele pasar en las entrevistas de Gerard, no solo el fútbol fue tema de interés, también Shakira. Cuando se le preguntó si ayudaba a la ganadora del Grammy con su música, confirmó lo que ella había dicho, pero también reveló un importante detalle: "A componer no, pero sí me que me pregunta si me gusta o no y a partir de ahí hace cambios", dijo Piqué.

Dijo que sus "ideas extrañas" contrastan con el buen gusto de Shakira.