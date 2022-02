El motivo por el que hicieron referencia a Venezuela en el final de Euphoria

El esperado "All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name" nos deja en expectativa de lo que veremos en Euphoria 3.

Como suele pasar, millones de fans vieron el episodio en inmediatamente después de su estreno. Cuando habían pasado algunos minutos, espectadores latinos, en especial venezolanos, se sorprendieron con una referencia a la tierra de Carolina Herrera, Edgar Ramírez, Gaby Espino y más.