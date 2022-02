Así fue cómo Lady Gaga, Andrew Garfield y otras estrellas apoyaron a Ucrania en los SAG Awards 2022

Otros, como Lady Gaga, Leslie Odom Jr. y Andrew Garfield usaron sus palabras. De hecho, durante Live from the Red Carpet de E!, la presentadora Laverne Cox también se tomó un momento para reconocer la crisis y enviar su amor.

"Las actuaciones que estamos celebrando aquí esta noche les han traído alegría e inspiración este año", dijo la actriz de Orange is the New Black. "Con todo esto que sucede en el mundo, a veces puede ser difícil encontrar luz y esperanza. Esta noche, nuestros corazones están con nuestros amigos en Ucrania. Estamos con ellos y rezamos por su seguridad".