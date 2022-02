El Juego del Calamar hace historia en los SAG Awards 2022

Netflix consintió a los espectadores con la apasionante serie en septiembre de 2021, y el programa acumuló rápidamente millones de visitas en cuestión de semanas. Para el 28 de octubre, el show se había reproducido más de 3 mil millones de minutos en todo el mundo. Esta hazaña solo la han logrado otras cinco series de Netflix: You, Tiger King, Ozark, The Umbrella Academy y The Crown.