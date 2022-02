Lista completa de ganadores de los SAG Awards 2022

Los nominados de este año incluyen una impresionante variedad de estrellas de cine y televisión que están en la cima de su carrera. Estamos hablando de íconos de la industria del cine como Will Smith, Lady Gaga, Bradley Cooper, Nicole Kidman y Jennifer Hudson, así como de las estrellas de los mayores éxitos televisivos del año, Mare of Easttown, Squid Game, Ted Lasso, Succession, The White Lotus, y mucho mas.

Esta noche, Helen Mirren recibirá el premio SAG Life Achievement por su carrera de décadas en cine, televisión y teatro, y por fomentar los "mejores ideales de la profesión de actuación".