5 reggaetoneros que cambiaron el perreo por el cristianismo

A mediados de febrero, Farruko fue noticia cuando en medio de un concierto en Miami se negó a cantar su gran hit del 2021, Pepas, cuya letra dice: "No me importa lo que de mí se diga, viva usted su vida, que yo vivo la mía", "bebiendo, fumando y jodi****", "to' el mundo en pastilla' en la discoteca".

El reggatonero de 30 años pidió perdón: "Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso".