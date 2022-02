Kim Kardashian y Julia Fox lucen conjuntos parecidos durante el Fashion Week de Milán

Después de todo, Kim y Ye han sido transparentes sobre el hecho de que él supervisó su clóset en las primeras etapas de su relación, por lo que no es raro que en la primera cita de Ye y Julia, éste la sorprendiera con estantes llenos de ropa de diseñador.

"En el pasado, pensé que tenía el mejor estilo", dijo Kim en 2015 sobre su sentido de la moda antes de Ye. "Recuerdo que un día me trajo el libro de Carine Roitfeld y me dijo: 'Deberías estar estudiando este libro, esta es la biblia de la moda'. Yo estaba como, '¿Quién es Carine?' No sabía nada".