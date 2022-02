Llamando al Dr. Avery: Jesse Williams habla sobre la posibilidad de regresar a Grey’s Anatomy

Jackson y April, a quienes los fans de Grey se refieren cariñosamente como Japril, seguirían siendo fuertes si las cosas se las dejaran en manos de Williams. "Me imagino que definitivamente están juntos y definitivamente se están viendo, seguro", dijo.

Por ahora, Williams se ha mantenido ocupado protagonizando Take Me Out en Broadway, cuyas presentaciones comenzarán el 10 de marzo.