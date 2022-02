Kendall Jenner explica por qué ahora está menos "enojada" y más "en paz"

Kendall Jenner ha encontrado la paz interior.

En una entrevista para The Out Of Body Issue primavera 2022 de i-D, la modelo reflexionó sobre su enojo pasado hacia los paparazzi y la serenidad que ahora tiene.

Kendall compartió, "Solía ​​estar muy enojada. Quiero decir, literalmente puedes encontrar videos viejos de mí gritando a los paparazzi sin razón, pero también por una razón muy obvia. Ahora estoy mucho más en paz con las cosas".

¿Por qué el cambio? "Es difícil de explicar", dijo. "Es algo con lo que aprendes a vivir, supongo".