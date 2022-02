El contundente mensaje Jacky Bracamontes sobre Elizabeth Gutiérrez ante la polémica con William Levy

Siendo la primera vez que se pronunciaba sobre estas acusaciones, dejando en claro que no tiene que obligar a ningún hombre a permanecer a su lado. "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién".

Ahora, este 24 de febrero, Jacky fue consultada durante un encuentro con la prensa reseñado por Infobae sobre su controversial libro.

Mira su respuesta en el video de arriba.