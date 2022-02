Roban 150.000 dólares en antigüedades del set de The Crown

Si bien el portavoz declaró que el caso ya se ha enfriado, agregó, "Si algo saliera a la luz, como elementos apareciendo en algún lugar, entonces, por supuesto, esta investigación se reanudaría".

Los espectadores reales no deben preocuparse, ya que Netflix ha declarado que esto no afectará la fecha de lanzamiento de la quinta temporada. "Podemos confirmar que las antigüedades han sido robadas y esperamos que se encuentren y se devuelvan de manera segura", dijo un portavoz de Netflix en un comunicado a E! News. "Se obtendrán reemplazos, no hay expectativa de que la filmación se detenga".