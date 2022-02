Padres de Christian Nodal son denunciados por presunto fraude

"Hago música pal corazón, no pa los números, ni modas", tuiteó. "No me digan que le meta nitro para sacar música que, por mi parte, todo está listo desde uuuuh. Hay que decirle a la disquera que se ponga las pilas", publicó en la misma plataforma.

Según se rumoró, la disquera se molestó muchísimo cuando el equipo de Nodal reveló que el artista ya estaba con otra compañía, esto cuando su contrato con ellos seguía vigente.