Kim Kardashian acusa a Kanye West de causarle “angustia emocional” en medio de su divorcio

La estrella de Keeping Up With the Kardashians también afirma que le pidió a Ye que mantuviera el proceso de divorcio fuera del ojo público "pero él no lo ha hecho".

"Si bien desearía que nuestro matrimonio hubiera tenido éxito, me he dado cuenta de que no hay forma de reparar nuestro matrimonio", dice Kim en los documentos. "Kanye no está de acuerdo, pero al menos parece que se ha dado cuenta de que quiero terminar nuestro matrimonio, incluso si él no".