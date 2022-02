7 teorías sobre el final de Euphoria 2

Lamentablemente, eso aún no se ha confirmado. E! News contactó a HBO para obtener comentarios y no respondieron.

Pero no sería difícil creer que Tom pasó a un segundo plano durante la filmación. En una entrevista de diciembre con IMDb, el actor de Uncharted dijo que hizo numerosas solicitudes para aparecer en Euphoria y compartió, "Escucha, he estado pidiendo esto durante mucho tiempo y aún no ha sucedido".