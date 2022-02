Así se llama el bebé de Tristan Thompson y Maralee Nichols

"Theo, mi pequeño bebé ángel. Te nombré Theo porque significa 'Regalo de Dios'", dijo. "Nunca había estado embarazada y me habían dicho que tal vez no podría tener hijos. No podía creer que estaba embarazada, cuando te vi en el ultrasonido y tu pequeño latido supe que siempre te protegería y mantendría a salvo".

Maralee dijo, "Te amo más de lo que jamás sabrás. Traes tanta alegría y felicidad a mi vida. Mi mayor bendición".