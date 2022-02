Así fue como Anna Delvey estafó al fundador del Fyre Festival

Lo más sorprendente es que lo sucedido en Inventing Anna es real y el mundo conoció los acontecimientos gracias a Jessica Pressler, periodista del New York Magazine, quien publicó el reportaje Maybe She Had So Much Money She Just Lost Track of It, donde explicó cómo Sorokin logró colarse a las altas esferas de Nueva York, alojarse -sin pagar- en hoteles de lujo, conseguir ropa de marca y hasta viajes.