La reacción de Alicia Machado cuando su hija le pidió implantes de senos por sus 15 años

En una reciente entrevista con Ventanenando, Alicia contó la particular proposición que le hizo su hija...

"Tuvimos una conversación casual hace un par de noches… estábamos en un momento muy personal. Ella se estaba quejando porque es flaquita y menudita". Agregó "Yo le dije ‘mami, tú vas a crecer y te va a salir de todo'".

"Ella me dijo ‘mamá, ¿tú me pondrías las chichis a los XV años?'. Yo le dije ‘no, mientras seas menor de edad, no'".