Rob Kardashian rompe el silencio después de retirar su demanda contra Blac Chyna

Rob Kardashian está terminando una batalla legal con su ex Blac Chyna.

Según documentos judiciales obtenidos por E! News, la ex estrella de Keeping Up With the Kardashians presentó una solicitud para desestimar su demanda por agresión contra la madre de Dream Kardashian sin prejuicios. Un juez de Los Ángeles finalmente aprobó la moción.

"Mi amor por Dream supera con creces mi deseo de proceder con mis reclamos contra su madre en un juicio público", dijo Kardashian en un comunicado a E! News. "Ahora que el tribunal dictaminó que hay suficiente evidencia para justificar un juicio con jurado sobre mi reclamo por agresión, por el bien de nuestra hija, desestimo la acción y me centro en mi relación de paternidad compartida con Chyna".