Michael Bublé y Luisana Lopilato parecen confirmar que esperan su cuarto bebé en ese videoclip

Él continuó, "Mi esposa, sinceramente, cuando todo esto comenzó, me convertí en la fuerza para de alguna manera jalarnos y levantarnos y ser positivos. Y cuando sacaron [el cáncer] y terminaron la quimioterapia y dijeron, ‘Lo hicimos, está bien, él está bien', me caí, simplemente me caí. Mi esposa es quien me recoge ahora".

Y Noah no solo se recuperó por completo, sino que él, junto con sus hermanos, están bien encaminados para seguir los pasos de su padre.

"A mis hijos les gusta mucho la música", le dijo Michael en exclusiva a E! News en diciembre de 2021. Y nunca los he presionado, pero todos toman clases de piano. Mi hijo coescribió una canción que está en mi nuevo disco".

El cantante ganador de premios siguió entusiasmado con Noah, quien incluso ayudó a escribir el coro de una de sus canciones, y agregó, "Tiene ocho años y es un niño muy musical. Todos son niños muy musicales".