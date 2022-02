Danna Paola se sincera sobre los juicios y presiones que ha recibido sobre su cuerpo

Danna comentó: "Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, NO, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol".

Se extendió sobre sus pensamientos acerca del foco que se la da al cuerpo: "Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo, pero...".