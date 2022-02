El mundo se despidió de Cheslie Kryst, Miss USA 2019, en un conmovedor evento en su honor

Taylor Hill/Getty Images

El director ejecutivo de Dress for Success, Kerry Barr O'Connor, llamó a Kryst "una de las personas más efervescentes que he conocido", informó WCNC. En honor a la fallecida reina de belleza, Dress for Success creó el Cheslie Kryst Women's Advancement Fund con el objetivo de continuar "su legado de empoderamiento, avance y apoyo a las mujeres hoy y a lo largo de su trayectoria laboral", según su sitio web.

Cheslie, quien se llevó a casa la corona en el concurso Miss USA 2019, se suicidó el 30 de enero.

"Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie", dijo su familia en un comunicado a Extra. "Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Se preocupaba, amaba, reía y brillaba".