Minka Kelly recuerda no sentirse “cómoda” con esta escena al desnudo en Euphoria

Amanda Edwards/WireImage

Levinson y HBO no hicieron comentarios inmediatos sobre los comentarios de Kelly cuando fueron contactados por E! News.

Los comentarios de la actriz se producen después de que su coprotagonista de Euphoria, Sydney Sweeney, le dijera recientemente a The Independent que mientras filmaba el show, se encontró con escenas que pedían desnudez pero que ella creía que no eran necesarias, y habló al respecto.

"Hay momentos en los que se suponía que Cassie no tenía camisa y yo le decía a Sam, 'Realmente no creo que eso sea necesario aquí'", dijo. "Él dijo como, 'Está bien, no lo necesitamos'".

Sweeney agregó, "Nunca sentí que Sam me hubiera empujado o estuviera tratando de incluir una escena de desnudo en un show de HBO. Cuando no quería hacerlo, él no me obligó".