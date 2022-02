Tom Holland habla de los rumores que aseguran que compró una casa con Zendaya

Kevin Winter/Getty Images

A pesar de su estatus de superhéroe, la pareja ha hecho todo lo posible para mantener tanto la sensación de normalidad como la privacidad en su relación desde que se confirmó en julio pasado.

"Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control", le dijo Tom a GQ en noviembre. "Y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho, ahora es un momento que se comparte con el mundo entero".

Él continuó, "Siempre he sido muy firme en mantener mi vida privada en privado. Porque de todos modos comparto gran parte de mi vida con el mundo. Nos sentimos de alguna manera robados de nuestra privacidad. No creo que se trate de no estar listos. Es solo que no queríamos".

Revive una de las últimas salidas de Zendaya y Tom a continuación: