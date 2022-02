Actriz Lindsey Pearlman falleció a los 43 años después de haber desaparecido

En su carrera, Lindsey tuvo papeles en General Hospital y Chicago Justice. Además, también tuvo apariciones en Empire, Sneaky Pete, American Housewife, Selena: La Serie y la saga de La Purga. Más recientemente, apareció en The Ms. Pat Show y Urbanflix Vicious de Bet+.

En su página web, Lindsey es descrita como "una actriz exitosa comercialmente" que se graduó del programa del conservatorio Second City y recibió un entrenamiento en improvisación en la brigada pright Citizens. Mientras trabajaba en Chicago, apareció en producciones de teatro de The Mousetrap, Trevor y Never the Bridesmaid, donde se ganó un premio Joseph Jefferson por mejor actriz en un rol principal.