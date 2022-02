Kanye “Ye” West responde oficialmente a la solicitud de Kim Kardashian para ser legalmente soltera

E! News se ha comunicado con el equipo legal de Kim y no ha recibido respuesta.

El desarrollo legal se produce casi un año después de que Kim, de 41 años, solicitara el divorcio por primera vez. En documentos presentados el 19 de febrero de 2021, la estrella de Keeping Up With the Kardashians citó "diferencias irreconciliables" como el motivo de la separación y solicitó la custodia legal y física conjunta de sus cuatro hijos con Ye: North (8), Saint (6), Chicago (4), y Psalm (2).