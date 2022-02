Inventando a Anna, todo lo que tienes que saber sobre la nueva serie de Netflix

La miniserie cuenta la historia de una joven rusa, Anna Delvey, que llega a Estados Unidos y se hace pasar por una rica heredera alemana. Durante el tiempo que tuvo éxito su engaño, logró acumular una deuda de cientos de miles de dólares pidiendo préstamos y alojándose en hoteles de lujo.

Lo más sorprendente es que está basada en hechos reales, específicamente en el artículo del New York Magazine titulado How Anna Delvey Tricked New York's Party People de Jessica Pressler.