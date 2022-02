El conflicto entre la familia de Ricardo Fort y la familia de Gustavo Martínez

Natalia Román, la jefa de prensa de los hijos de Ricardo Fort, confirmó lo que había dicho también el abogado de la familia: "Tomó la triste decisión de terminar con su vida. Marta y Felipe se encuentran acompañado y contenidos en familia".

Desde la muerte de Ricardo Fort en 2013, su ex novio pasó a ser el tutor legal de sus hijos mellizos: Felipe y Marta, quienes nacieron en 2004 a través de un vientre subrogado.

A las pocas horas de la muerte, Felipe Fort sorprendió publicando en Instagram Stories: "Papá los recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron. Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de ´cuidarnos´, faltando 10 días para que cumplamos 18 ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento.