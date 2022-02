La fascinante reacción de Kristen Stewart a la mudanza del príncipe Harry y Meghan Markle a California

Kristen explicó, "Era casi demasiado caliente de tocar en términos de lo personal que era para mí en ese momento".

Durante su extenso trabajo para encarnar completamente el personaje de Diana, Kristen reveló que asumió las verdades del papel de frente, incluido el trastorno alimentario de Diana. Stewart dijo, "Quería asegurarme de que eso no se pasara por alto".

Ella compartió que durante la filmación de una escena que representa la lucha de la difunta princesa con la bulimia, intentó purgarse, pero no tuvo éxito.

"No pude vomitar en esta película, incluso cuando realmente debería haberlo hecho", dijo Kristen. "Me sentía absolutamente como una mi*rda y no podía levantarme, y sé que era porque mi cuerpo era como... la idea de eso era tan intocable".