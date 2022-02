Mamá de J Balvin es ingresada a cuidados intensivos por complicaciones de salud

En una nueva actualización, el colombiano contó que la salud de su mamá se complicó.

"Lastimosamente, mi madre está en cuidados intensivos, empeoró la situación, pero nada, esto hace parte de la vida de cualquier persona". Agregó: "A todos aquellos que la están pasando mal, acá también se les tiene en cuenta y se les entiende".

En un texto indicó: "No pierdan su tiempo su tiempo con odio que por aquí no es y tampoco el camino. Madre tú me enseñaste a no tener miedo al miedo… pido sabiduría a Dios para que en las olas de maldad solo brille en mí la paz".