Julia Fox se pelea con Azealia Banks luego de terminar con Kanye West

Azealia también mencionó las luchas pasadas de Julia con la adicción en las publicaciones, lo que provocó que la host del podcast Forbidden Fruits respondiera y se defendiera.

"¡Soy abierta sobre mis problemas con la adicción porque quiero quitarles el estigma!", respondió Julia, que comparte a su hijo Valentino de 13 meses con su ex Peter Artemiev, en una publicación de Instagram Story que eliminó después. "No [todos] los adictos son 'drogadictos'. Eso es tan horrible de decir. Es una enfermedad real. ¡Y también he sido abierta sobre mi viaje de recuperación!"