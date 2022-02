Jake Gyllenhaal rompe el silencio sobre "All Too Well" de Taylor Swift

¿La historia de amor también te mutiló a ti, Jake Gyllenhaal?

Esa es la pregunta que se hacen los fanáticos de Taylor Swift después de escuchar la versión de 10 minutos de su amada canción, All Too Well, que se lanzó en noviembre en la versión actualizada de su álbum Red. Y aunque la cantante superestrella de 32 años en realidad no nombra a Gyllenhaal en la canción, hace tiempo que se rumora que el tema, lanzado inicialmente en 2012, detalla la desaparición de su relación.