Las razones por las que no funcionó la relación de Shailene Woodley y Aaron Rodgers

"Estoy agradecido por todos los altibajos de este año y las oportunidades de crecimiento dentro y fuera del campo. Gracias por todo el amor y el apoyo". Nada menos que Shailene mostró algo de aliento al darle like a la publicación de su ex, que se produjo después de que obtuviera su cuarto MVP de Associated Press en la ceremonia de honores de la NFL.

Si bien la ruptura puede sorprender, Aaron compartió anteriormente que la pareja planeaba pasar cuatro meses separados para concentrarse en sus carreras.

"Es un tiempo de trabajo ocupado para ella", dijo Aaron a Haute Living en septiembre, refiriéndose a su agenda de filmación.

Agregó sobre su elección de enfocarse en el fútbol, ​​"[Mi decisión] probablemente llegó en un buen momento para que ambos podamos concentrarnos en nuestro trabajo".