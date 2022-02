¿Así le responde Yailin a Karol G por la polémica con Anuel?

Una habitación repleta de globos y flores rojos acompañada por un oso gigante de peluche.

Hubo más leña al fuego hacia la relación de los "bebecitos" con el estreno a final de la semana pasada del nuevo tema de la colombiana, una colaboración con Becky G.

En MAMIII, Karol dice: "Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero ver más". Una de las frases que se ha viralizado es: "Repítelo, mami: 'Que a veces no te cambian por algo mejor, y ni siquiera por algo más rico'".

Varios usuarios en la redes lo toman como indirecta a su ex y actual pareja.