Lamar Odom admite que no trató bien a su exesposa Khloé Kardashian

La estrella Keeping Up With the Kardashians y el atelta se separaron en 2013, casi cuatro años después de casarse en una ceremonia televisada. Sin embargo, Khloé detuvo el proceso de divorcio cuando Lamar sufrió una sobredosis casi fatal en 2015. Ella explicó en una entrevista de 2019 que decidió quedarse con él porque "quería poder ayudar a cuidarlo y asegurarme de que estaría bien de nuevo".

La pareja finalmente finalizó su divorcio en 2016.

Ahora, Lamar desea poder retroceder en el tiempo y hacer las cosas de manera diferente. "Nunca fue mi intención lastimarla", insistió. "Mi cabeza no estaba en el lugar correcto. No me estaba cuidando".