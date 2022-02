Suicidio de Gustavo Martínez: La promesa que había hecho el ex novio de Ricardo Fort

A medida que avanzan las investigaciones, los medios y público repasan, sobre todo, cómo fue el vínculo de Martínez con los Fort.

En 2017, dijo en el programa 'Morfi, todos a la mesa': "Al día de hoy no puedo cerrar el capítulo de Ricardo. Todos me dicen que ya no está, que se fue pero yo no lo supero". Dijo en otro momento de la entrevista: "Yo hoy me siento bien porque estando esas dos criaturas es imposible sentirse mal".

Prometió: "No voy a abandonar jamás a los hijos de Ricardo".